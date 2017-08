SWR-Doku über Liebesbetrug im Internet am 11. Oktober

Liebe und Internet sind wohl nicht erst seit Tinder zwei Begriffe, die sich nur schwer trennen lassen. Doch das lässt auch Raum für Betrug. Eine SWR-Doku beleuchtet Betroffene.



Partnerbörsen im Internet sind schon lange kein Tabu mehr. Alleinstehende treffen hier auf angebliche "Traummänner" und bauen übers Netz zu ihnen eine Bindung auf, ohne sich jemals mit ihnen zu treffen. Manchmal geht es sogar so weit, dass Geld überwiesen wird - und dann hat die Liebesfalle schon längst zugeschnappt.