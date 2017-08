"SWR Fakefinder" filtert treffsicher Informationen

Der SWR geht in der heißen Phase des Wahlkampfs geht mit einer besonderen Herausforderung an den Start: dem "SWR Fakefinder". Newsfeeds werden unter SWR.de/fakefinder unter die Lupe genommen und die Spieler können sich auf die Bundestagswahl vorbereiten.



In den sozialen Netzwerken verbreiten sich täglich unzählige Meldungen und Nachrichten. Viele haben nur einen geringen Wahrheitsgehalt. Da fällt es schwer, den Überblick bei all den Fake News, Hoaxes oder klassischen Zeitungsenten zu behalten. Auf spielerische Art soll dabei der "SWR Fakefinder" helfen. Dabei bekommen die Spieler in einem Nachrichtenfeed zehn Meldungen gepostet, die unglaublich klingen. Der Spieler muss treffsicher herausfinden, was seriöse Nachrichten, Satire oder Fakenews sind.