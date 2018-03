SWR Fernsehen: Eine Reise in die Vergangenheit

Der Samstagabend im SWR Fernsehen wird retro. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt "Der große Paola und Kurt Felix-Abend" und "Die größten Kultschlager der 70er".



Paola und Kurt Felix sind den meisten Deutschen wohl aus der Sendung "Verstehen Sie Spaß?" bekannt. Das Duo startete als Gastgeber des TV-Klassikers schon vor 35 Jahren. Das SWR Fernsehen holt die beiden Moderatoren heute in "Der große Paola und Kurt Felix-Abend" zurück auf die Mattscheibe.