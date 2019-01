SWR Fernsehen: Sollen Elektrogeräte schnell kaputt gehen?

Im "Marktcheck" geht das SWR Fernsehen Elektrogeräten auf die Spur. Dabei wird geklärt, warum die Lebensdauer von Fernseher, Computer, Waschmaschine und Staubsauger immer kürzer wird.



Für Dienstag (22. Januar) kündigt das SWR Fernsehen eine neue Episode "Marktcheck" an. Ab 20.15 Uhr nimmt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin einen schweren Vorwurf ins Visier. Im Fokus: Die Lebensdauer von Elektrogeräten.