SWR Fernsehen: Wie fair wird der Paketfahrer entlohnt?

Über drei Milliarden Pakete wurden 2017 in Deutschland zugestellt. Hinter jedem ausgelieferten Paket steckt ein Paketbote oder eine -botin. Grund für SWR Fernsehen in der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" dem Beruf auf die Spur zu gehen. Das Ergebnis ist am Mittwoch (14. November) in "Paketfahrer - Ausgebeutet für den Online-Boom?" zu sehen.