SWR Fernsehen: Wie gut sind Granini-Säfte?

Im "Marktcheck" geht das SWR Fernsehen Limos, Smoothies und Säften von Granini auf den Grund. Wie viel Qualität steck hinter den Fassaden eines der größten Fruchtsafthersteller Europas?



Für Dienstag (28. August) kündigt das SWR Fernsehen eine neue Episode "Marktcheck" an. Ab 20.15 Uhr nimmt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin ein Unternehmen aus dem rheinhessischen Nieder-Olm unter die Lupe: Granini.