SWR Fernsehen thematisiert Wohnungsnot und Zwangsräumung

Die Wohnungssuche: Für viele Menschen ein freudiger Schritt in einen neuen Lebensabschnitt, für Stuttgarter oft ein Horrorszenario. SWR Fernsehen zeigt in "betrifft: Kampf ums Wohnen" und "Wohnung weg - und was kommt dann?" wie ernst die Lage ist.



Die Preise für Wohneigentum und Wohnungsmiete sind in Stuttgart in den vergangenen Jahren so schnell gestiegen wie nirgendwo sonst. Woran liegt das eigentlich? Dieser Frage geht das SWR Fernsehen am Mittwoch, dem 8. November in "betrifft: Kampf ums Wohnen" um 20.15 auf den Grund.