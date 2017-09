SWR: Frank-Elstner-Show wird eingestellt

Wissen unterhaltsam rüberzubringen, das gelang der Show von Frank Elstner "Große Show der Naturwunder". Doch SWR und ARD haben andere Ziele für den Donnerstagabend im Ersten.



Wie der SWR mitteilt, wird Frank Elstners "Große Show der Naturwunder" eingestellt. Eine Sprecherin des SWR bestätigte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass der SWR die Show nicht mehr produzieren wird. Weiterhin dankte sie Elstner für seinen persönlichen Einsatz.