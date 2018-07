SWR: IKEA beim "Marktcheck"

IKEA ist in Deutschland äußerst beliebt. Rund 100 Millionen Kunden streifen jedes Jahr durch die Filialen der Schwedischen Möbelhäuser. Der SWR unterzieht IKEA nun dem "Marktcheck".

Ob das Preis/Leistungsverhältnis des schwedischen Möbelmarktes IKEA wirklich so gut ist, wie die Kette von sich selbst behauptet, soll am Dienstag im SWR Format "Marktcheck" geklärt werden. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin wird dafür mit Hilfe eines Schreiners den beliebten "Pax" Schrank in mehreren Kategorien auf die Probe stellen.







Meldungen zu diesem Thema

SWR2: Kinderhörspiele zum Download

SWR stellt Flüchtlings-News ein

Mehr Tatort im Radio: SWR2 sendet sechs neue Folgen

Außerdem werden die Tricks des Unternehmens Kunden zum Kauf anzuregen beleuchtet. Auch der Frage nach den geringen Steuerzahlungen des Konzerns in Deutschland soll nachgegangen werden. Die Moderation übernimmt Hendrike Brenninkmeyer.



Die Sendung wird am Dienstag, dem 24.07.2018 um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.