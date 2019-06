SWR-Intendanz: Amtsübergabe von Boudgoust zu Gniffke geregelt

Der neue SWR-Intendant Kai Gniffke tritt ab September die Nachfolge von Peter Boudgoust an. Das teilte der Südwestrundfunk am Freitag bei einer Sitzung des Verwaltungsrats in Mainz mit.



Kai Gniffke fängt am 1. September seinen Posten als SWR-Intendant an. Gniffke, bisher Chefredakteur von ARD-aktuell in Hamburg, wurde am 23. Mai in Stuttgart für fünf Jahre an die Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders gewählt.