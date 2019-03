SWR-Intendanz: Zwei Kandidaten für Boudgoust-Nachfolge

Bei der Frage der Neubesetzung des Intendanten-Posten beim SWR deutet sich ein Zweikampf an. Wird es ein "Tagesschau"-Mann oder eine Frau aus dem eigenen Stall.



Kai Gniffke, der Chef-Redakteur von ARD-Aktuell und damit hauptverantwortlich für die Inhalte der "Tagesschau", scheint ein aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Peter Boudgoust als SWR-Intendant sein. Schärfste Konkurrentin auf den Posten scheint einem Bericht der "Süddeutschen" nach Stefanie Schneider zu sein. Aktuell bekleidet sie beim Südwestrundfunk die Position der Landessenderdirektorin Baden-Württemberg.