SWR-"Marktcheck": Preiskampf der Drogerieketten

Müller, Rossmann und dm überbieten sich gegenseitig mit Rabatten und Aktionen, um Kundinnen und Kunden anzulocken. Der SWR-"Marktcheck" zeigt am heutigen Dienstag, 20 Uhr, was es mit den Tricks hinter den Rabattaktionen auf sich hat.



Es ist eine kaum zu überblickende Flut an Drogeriemärkten in den vergangenen Jahren in Deutschland entstanden. Müller, Rossmann, DM und dann die eigenen Drogerieabteilungen in Kaufland, Rewe und Co.