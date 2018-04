SWR: "Marktcheck" prüft Speicherkarten

Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Südwestrundfunk stellt in der morgigen Ausgabe Speicherkarten und USB-Sticks auf die Probe.



Daten sind in heutiger Zeit beinahe wertvoller als Bares. Doch müssen sie auch zuverlässig gespeichert und transportiert werden können. Wer noch nicht auf einen Online-Speicher in der Cloud vertraut, hat sicherlich immer einen USB-Stick in der Tasche.

Doch das Ergebnis von "Marktcheck" ist überraschend: Mehr als die Hälfte der im Netz gekauften Datenträger ist nicht funktionsfähig. Eine Investition in den richtigen Stick oder die richtige SD-Karte kann sich also lohnen, wenn einem die Daten lieb sind.



Speicherkarten sind nicht das einzige Thema der Sendung. Unter der Moderation von Hendrike Brenninkmeyer geht es auch um eine Handwerkerstichprobe bei kaputten Spülmaschinen, den Kauf von Frühspargel, fälschlicherweise abgeschleppte Autos und Reiseversicherungen.



Die neuste Folge von "Marktcheck" wird morgen um 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt. Alle Ausgaben sind anschließend auch in der Mediathek und auf YouTube zu finden.