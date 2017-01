SWR: Mit neuer App und mehr Informationen gegen Fake News

In durch Falschnachrichten unsicher gewordenen Zeiten will der Südwestrundfunk seinen Zuschauern verstärkt Hilfe anbieten. Die neue Nachrichtenmarke "SWR Aktuell" setzt dabei auf mehr Information, eine neue App soll das Angebot ergänzen.



Angesichts einer Vielzahl absichtlich falscher Meldungen im Internet weitet der SWR sein Informationsangebot aus. Unter der neuen Nachrichtenmarke "SWR aktuell" will der Sender in Fernsehen, Hörfunk und Internet noch mehr verlässliche Informationen bieten, sagte Intendant Peter Boudgoust am Freitag in Stuttgart. Auch eine App gehe unter diesem Namen am 6. Februar an den Start, sagte der Chefredakteur Nachrichten, Arthur Landwehr. Mit der stündlich aktualisierten App für mobile Geräte sollen sich Nutzer unterwegs informieren können. Dort gibt es neben kurzen Textnachrichten auch Videos, Wetter- und Verkehrsberichte sowie Hördateien.