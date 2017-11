SWR-Nachrichten-App schickt jetzt auch Unwetterwarnungen

Die SWR Aktuell Nachrichten-App warnt neuerdings auch vor Unwettern. Bereits installierte Versionen werden im Zuge von Aktualisierungen um die neue Funktion erweitert.



Die SWR Aktuell Nachrichten-App informiert ab sofort auch über Unwetter wie Sturm, Hagel oder Starkregen mit Überflutungsgefahr. Bei aktivierter Funktion bekommt der Nutzer einen Hinweis auf drohende Unwetter direkt aufs Smartphone. Die App lieferte bislang ausschließlich relevante Nachrichten für die Menschen im Südwesten. Mit der Erweiterung können die Nutzer nun auf noch mehr Eilmeldungen zurückgreifen.