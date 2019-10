SWR Retro startet

Der Südwestrundfunk stellt ab nächster Woche historisches Material in der ARD Mediathek online.



Als erster öffentlich-rechtlicher Sender macht der SWR historisches Bildmaterial aus seinem Fernseharchiv der Öffentlichkeit zugänglich. Ab 27. Oktober, dem UNESCO-Welttag des audiovisuellen Kulturerbes, stellt der Sender Fernsehbeiträge aus der Frühphase des Fernsehens unter dem Label SWR Retro in der ARD-Mediathek online.