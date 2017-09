SWR: Roadmovies mal anders

Moderne Roadmovies gepaart mit nostalgischen Rückblicken, das gibt es in der neuen Reihe "Menschen und Spuren entlang einer Ferienstraße". Die gibt es ab Oktober im SWR Fernsehen.



Der SWR wird im Oktober eine neue Reihe starten, die aus insgesamt vier Folgen besteht. Ihr Titel ist: "Menschen und Spuren entlang einer Ferienstraße". Darin werden die Menschen gezeigt, die an der Straße leben, arbeiten oder sie durchfahren. Ergänzt wird das Ganze mit historische Aufnahmen, die zeigen, wie es früher dort aussah. Auf diese Art entstehen moderne Roadmovies mit nostalgischen Rückblicken.