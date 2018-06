SWR Rundfunkrat genehmigt Jahresabschluss 2017

Der Rundfunkrat des Südwestrundfunks (SWR) hat in seiner heutigen Sitzung in Stuttgart den Jahresabschluss des Senders für das Jahr 2017 mit einem operativen Ergebnis von 31,3 Mio. Euro einstimmig genehmigt.



Bereits in der vorherigen Woche hatte der SWR-Verwaltungsrat den Jahresabschluss ausführlich beraten und beschlossen. Der SWR schließt das vergangene Haushaltjahr mit einem Überschuss ab. Das um Sondereffekte bereinigte, sogenannte operative Ergebnis beträgt 31,3 Mio. Euro.