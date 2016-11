SWR: Simone Schelberg als Landessenderdirektorin bestätigt

In einer Wahl hat der Südwestrundfunk seine Landessenderdirektorin für Rheinland-Pfalz in ihrem Amt bestätigt. So beginnt für Simone Schelberg im kommenden Jahr die bereits dritte Amtszeit.



Der SWR bleibt Simone Schelberg auch weiterhin treu. Erneut bestätigte die Wahl die Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz in ihrem Amt. Nach 19 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beginnt für Schelberg am 1. Juni 2017 die nunmehr dritte Amtszeit. Meldungen zu diesem Thema

Woche der Debüts beim SWR

ARD-Sender ändern Programm zu Ehren von Manfred Krug

SWR feiert 500. Ausgabe der "Pierre M. Krause Show"

Der Südwestrundfunk sieht sein Programm in Rheinland-Pfalz insgesamt gut ausgebaut. Viele Menschen seien mit den regionalen Angeboten des SWR1 und SWR4 und den vielen spezifischen Sendungen für Rheinland-Pfalz sehr gut vertraut. SWR-Intendant Peter Boudgoust spricht diesen Verdient Simone Schelberg zu.



Diese äußerte sich zur Bestätigung im Amt mit dem Vorhaben, auch weiterhin auf eine starke regionale Ausrichtung zu setzen: "Mein Ziel ist und bleibt es, den SWR in Rheinland-Pfalz mit regionaler Kraft und aktueller Wucht in die digitale Zukunft zu führen."