SWR-Talk: Brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch?

Teile der Politik und der der Medienkonkurrenz attackieren ARD und ZDF. Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird immer lauter und intensiver.



Florian Weber diskutiert mit Bürgerinnen und Bürgern über die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks am Mittwoch, 29. November um 22 Uhr im SWR unter dem Titel "mal ehrlich ... wozu brauchen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?".