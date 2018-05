SWR: Was passiert wenn Krankenhäuser Notfälle abweisen?

Im "Marktcheck" geht das SWR Fernsehen dem Alltag in Krankenhäusern auf den Grund. Der Blick richtet sich dabei auf Fälle, in denen Notfälle abgewiesen werden. Welche Folgen hat das für Betroffene?



Für morgen kündigt das SWR Fernsehen eine neue Episode "Marktcheck" an. Ab 20.15 Uhr nimmt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Krankenhäuser unter die Lupe. Was passiert, wenn Notfälle weg geschickt werden?