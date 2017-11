SWR: Wenn im Krankenhaus geklaut wird – "Marktcheck" klärt auf

Um Diebstahl im Krankenhaus geht es bei "Marktcheck" dem Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin des SWR. Das läuft morgen und dreht sich auch um Tacho-Manipulation oder vermeintliche Werbeprospekt-Schnäppchen.



Die Themen der Sendung im Überblick:



1. Vorsicht Krankenhaus - wo der Klau einfach gemacht wird



Fälle von Diebstahl im Krankenhaus gibt es immer wieder. Wie einfach es Langfingern hier oft gemacht wird, zeigt "Marktcheck" mit Hilfe eines Trickdiebes. Er geht in verschiedenen Krankenhäusern auf Beutezug. Ein Polizist erklärt, was man während des Krankenhausaufenthalts alles beachten sollte und wie man sich schützen kann.