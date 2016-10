SWR feiert 500. Ausgabe der "Pierre M. Krause Show"

Im Dezember strahlt der SWR die 500. Folge von "Die Pierre M. Krause Show" aus. Zum Jubiläum kommen prominente Gäste in die Late-Night-Show.



Am 13. Dezember feiert der SWR ein Late-Night-Jubiläum. Der Sender zeigt dann nämlich die 500. Ausgabe der "Pierre M. Krause Show". Zu diesem Anlass hat sich Moderator Pierre M. Krause prominente Gäste eingeladen: Schauspielerin, Moderatorin und Komikerin Anke Engelke, Kabarettist und Autor Serdar Somuncu sowie TV-Legende Frank Elstner.