SWR legt Chefredaktionen zusammen

Der Südwestrundfunk will seine Führungsebene neu ordnen. Chefredakteur Fritz Frey würde in der neu geschaffenen Struktur mehr Kompetenzen erhalten.



Fritz Frey, Leiter des Bereichs "Content" (früher Fernsehen), solle auch die Chefredaktion "Nachrichten und Distribution" (früher Hörfunk) übernehmen, erklärte der Sender am Freitag auf einen Bericht der Mainzer "Allgemeinen Zeitung" hin.