SWR schreibt Intendanten-Posten öffentlich aus

Beim Südwestrundfunk (SWR) wird in der obersten Etage ein Platz frei. Die Stelle für die Intendanz ist ab sofort ausgeschrieben.



Die Stellenausschreibung wurde von der Arbeitsgruppe Intendantenwahl (AGI), die aus acht Mitgliedern des Rundfunkrates und vier Mitgliedern des Verwaltungsrates besteht, am 9. Januar beschlossen.