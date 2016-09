SWR siegt erneut vor Gericht gegen Daimler

Im Streit um eine Undercover-Reportage des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR) über Leiharbeiter bei Daimler musste der Autobauer erneut eine Niederlage hinnehmen. Der Bundesgerichtshof wies eine Nichtzulassungsbeschwerde zurück.



Mit seiner Reportage "Hungerlohn am Fließband" über die Praxis von Daimler, Leiharbeiter als Werksvertrags-Mitarbeiter zu deutlich niedrigeren Bezügen einzusetzen, hat SWR-Reporter Jürgen Rose nicht nur viel Staub aufgewirbelt, sondern auch eine juristische Auseinandersetzung in Gang gesetzt, in der die Daimler AG vergebens versucht, eine wiederholte Ausstrahlung der Sendung zu untersagen. Nun hat auch der Bundesgerichtshof gegen den Autobauer entschieden.