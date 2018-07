SWR stellt Flüchtlings-News ein

Der Südwestdeutsche Rundfunk folgt dem Beispiel des ZDF und stellt nun auch sein Projekt "News for Refugees" ein. Kritiker finden das noch zu früh.



Der SWR beerdigt das Projekt " News for Refugees". Eher zeitlose Filmbeiträge ohne hohen Aktualitätsbezug bleiben aber weiterhin abrufbar. Zumindest bis Ende des Jahres sollen die Clips auf der Facebook-Seite zur Verfügung gestellt werden, seit Anfang des Monats würden jedoch keine neuen mehr produziert, wie der SWR gegenüber der Mainzer Allgemeinen Zeitung offiziell bestätigt.