SWR treibt Strukturumbau 2017 voran

Der längst angekündigte Umbau der Strukturen wird vom Südwestrundfunk (SWR) im kommenden Jahr in die Tat umgesetzt. So werden die Hörfunk- und die Fernsehdirektion abgeschafft. Außerdem wird das multimediale Nachrichtenangebot SWR Aktuell Anfang Februar starten.



Der seit Jahren von finanziellen Problemen geplagte Südwestrundfunk (SWR) hat bereits im März eine umgreifende Reform der internen Strukturen angekündigt, wobei sich der öffentlich-rechtliche Sender besonders multimedial stärker ausrichten will. Am Freitag bekräftigte der SWR sein Vorhaben noch einmal und kündigte zudem die ersten Konsequenzen für das Jahr 2017 an.