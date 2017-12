SWR vereint zwei Chefredaktionen

Der SWR führt die bisherigen zwei Chefredaktionen zu einer multimedialen Chefredaktion zusammen.



Der Südwestrundfunk (SWR) wird die bisherigen Chefredaktionen "Nachrichten und Distribution" und "Content" zu einer multimedialen Chefredaktion zusammenzuführen. SWR Intendant Peter Boudgoust wird mit deren Leitung den jetzigen Chefredakteur "Content" Fritz Frey (58) beauftragen.