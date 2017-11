SWR warnt vor Debatte um Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen

Der Intendant des Südwestrundfunks (SWR), Peter Boudgoust, hat eindringlich vor einer Debatte um die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Sender gewarnt.



Bei einer Sitzung des Landesrundfunkrates Baden-Württemberg wandte er sich unter anderem gegen "Druck" aus der Zeitungsverlegerbranche. Wenn dort etwa von "Zwangsgebühren" oder einem "Staatsrundfunk" gesprochen werde, sei das eine maßlose Verrohung der Sprache. "Das ist meine Sorge", sagte Boudgoust am Freitag in Stuttgart.