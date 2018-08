SWR wiederholt Kulenkampffs-Doku wegen großer Resonanz

Aufgrund großen Interesses wiederholt der SWR die Dokumentation "Kulenkampffs Schuhe". Der Film war nach der Erstausstrahlung auch in der Mediathek ein Hit, jedoch nur eine Woche abrufbar.



Am Sonntag um 20.15 Uhr läuft die Kuhlenkampff-Doku nochmals im TV. In dem Film verknüpft Autorin Regina Schilling das Unterhaltungsfernsehen der Nachkriegszeit mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Nach einer ersten Ausstrahlung am 8. August im Ersten um 22.30 Uhr, die 1,93 Millionen Zuschauer hatte (12,4 Prozent Marktanteil), war der Film nur sieben Tage in der ARD-Mediathek abrufbar gewesen. Das führte bei Fans des Werks zu Fragen, warum ein so nachhallender Film nur so kurz verfügbar sei.