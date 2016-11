Saarländischer Rundfunk startet neuen DAB Plus-Sender

Auch der Saarländischer Rundfunk arbeitet weiter am Ausbau des Digitalradio-Angebots in seinem Sendegebiet. Jetzt startete der Regelbetrieb des DAB Plus-Senders Tholey.



Der Saarländische Rundfunk schaltet einen weiteren DAB Plus-Sender in seinem Sendegebiet auf. Wie die öffentlich-rechtliche Anstalt mitteilte, ist am 22. November der Regelbetrieb des Senders Tholey gestartet. Damit sollen mehr Haushalte Digitalradio empfangen können. Auch an der Empfangsqualität wurde gearbeitet.