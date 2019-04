Saarland schreibt DAB Plus Übertragungskapazitäten aus

Der Digitalstandard DAB Plus zieht immer weiter seine Kreise. Auch im Saarland sollen neue Digitalradio-Programme Alltag werden. Die Landesmedienanstalt Saarland schreibt landesweite Übertragungskapazitäten aus.



Wie die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) bekannt gibt, können sich private Hörfunkveranstalter, Anbieter von Telemedien und Plattformanbieter jetzt auf landesweite Übertragungskapazitäten im Saarland bewerben.