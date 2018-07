Sacha Baron Cohen kommt mit "Who is America?" zurück ins TV

Showtime hatte am Montagabend das TV-Comeback von Sacha Baron Cohen zu verkündet. Schon nächste Woche startet "Who is America?" auch bei Sky.



Cohen ist für so skurrile Figuren wie "Borat" verantwortlich und feiert mit "Who is America?" nach über einem Jahrzehnt seine Rückkehr ins Serien-TV-Geschäft - in diesem Fall als Autor und Regisseur. Im Laufe des letzten Jahres hat er an der siebenteiligen Serie gearbeitet. Sie macht sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe, "die verschiedensten Individuen zu beleuchten, die das politische und kulturelle Spektrum Amerikas ausmachen".