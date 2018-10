Sachsen-Spezial: Neo Magazin Royale diesmal aus Dresden

Erstmals in der fünfjährigen Geschichte der Late-Night-Show verlassen Jan Böhmermann und sein Team ihr Kölner Studio und produzieren eine Spezial-Ausgabe außerhalb ihrer Komfortzone.



Die Devise lautet dann: Nicht über, sondern mit Sachsen lachen. Daher kommt Neo Magazin Royale an diesem Donnerstag, den 4. Oktober, um 22.15 Uhr aus der Staatsoperette Dresden. Wie gewohnt ist die Sendung zuerst online, dann auf ZDFneo und am späten Freitagabend schließlich im Zweiten zu sehen.