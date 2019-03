"Sachsens Polizei muss im Umgang mit Medien einiges dazulernen"

Die sächsische Polizei muss aus Sicht von Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar im Umgang mit Journalisten "noch einiges lernen".



Das gelte vor allem bei Demonstrationseinsätzen, sagte Kretzschmar der "Sächsischen Zeitung".



"Manche Journalisten gehen in diesen konfliktbeladenen Situationen mit ihren Kameras direkt in den Nahbereich der Polizisten, um jede Bewegung und jede Regung zu filmen. Darauf reagieren nicht alle Beamten mit der erforderlichen Souveränität. Es würde helfen, wenn Journalisten und Beamte sich in solchen Lagen anders begegnen. Müssen die Bilder wirklich aus so unmittelbarer Nähe aufgenommen werden?"