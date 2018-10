Safety first: Wie wichtig ist Sicherheit im Internet heute?

Jeden Tag sind Millionen Deutsche im Internet unterwegs. Ob beruflich oder privat, auf dem Laptop oder dem Smartphone – jeder einzelne Klick hinterlässt seine Spuren.



Wir vernetzen uns weltweit auf verschiedenen Plattformen und setzen uns über soziale Netzwerke in Szene. Gerade weil hierzulande die allgemeinen Sicherheitsbedenken zurückgegangen sind, dürfen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen für ein sicheres Surfen nicht aus dem Auge gelassen werden.



Interessanterweise haben die Sicherheitsbefürchtungen der Deutschen laut einer aktuellen Studie des IT-Beratungsunternehmens Unisys abgenommen. Die sprichwörtliche " German Angst" ist als solches in vielen Bereichen gar nicht mehr so stark, wie gemeinhin angenommen. Deutschland befindet sich unter den untersuchten 13 Ländern sogar auf dem vorletzten Platz. Mit 48 Prozent die größten Ängste haben die Menschen in Deutschland vor Identitätsdiebstahl im Netz.



Spurenlos surfen

Immer mehr Internetuser nutzen die Möglichkeit, anonym im Netz zu surfen. Mit Einrichtung eines Virtual Private Network (VPN) werden Internetuser anonymisiert, sodass niemand von außen die Spur zu ihrer wahren IP-Adresse und ihrem Rechner zurückverfolgen kann. Die VPN-Anbieter schalten eine Zwischenstelle ein, die die IP-Adresse verschlüsselt und so anonymisiert. Hacker können dann den User lediglich bis zum Server des Anbieters verfolgen.



Das Portal Verbraucher.eu, ein Spezialist für Vergleichslisten und transparente Tests, hat die besten VPN-Anbieter miteinander verglichen. Der Testsieger ist einer der größten Anbieter weltweit mit einer Präsenz in über 62 Ländern. Wer lieber einen deutschen Anbieter nutzen möchte, befindet sich beim zweitplatzierten auch in guter Gesellschaft mit über 42 Millionen Nutzern.



Durch diesen Sicherheitsdienst ist es Usern möglich, auch selbst "unbeobachtet" im Internet zu surfen. Eine guter VPN-Dienstleister sollte stets eine stabile Verbindung sowie eine reibungslose Datenübertragung anbieten können.