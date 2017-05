Saison-Rekord: 510.000 schauen Formel 1 bei Sky

Das Formel 1-Rennen in Monaco sorgte nicht nur bei Sebastian Vettel für einen Sieg. Auch Sender Sky Sport erzielt einen Gewinn. Es sei das reichweitenstärkste Rennen der Saison für den Kanal, heißt es.



11.000 Zuschauer mehr als im Vorjahr schalteten am vergangenen Sonntag das Rennen beim Formel 1 Grand Prix im Monaco ein, teilte der Pay-TV-Sender Sky am Montag mit. 510.000 Motorsport-Liebhaber sahen den deutschen Rennfahrer Sebastian Vettel somit im Bezahlfernsehen bei seinem Sieg zu.