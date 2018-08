Saisonstart der Handball-Bundesliga exklusiv bei Sky

Wenn die Handball-Bundesliga am Donnerstag in ihre 53. Saison startet ist Sky exklusiv dabei. Der Supercup zwischen Meister und Pokalsieger an diesem Mittwoch wird sogar live im Free-TV übertragen.



Auch in diese Handball-Saison zeigt Sky wieder alle 306 Partien live. Die meisten Spieltage davon zeigt der Pay-TV-Anbieter exklusiv. Dies gilt auch für den kompletten ersten Spieltag. Dieser beginnt am Donnerstag, den 23.August, und beinhaltet weitere Partien am Samstag und Sonntag.