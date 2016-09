"Salem": Die Hexen suchen TNT Serie heim

Es wird gespenstig bei TNT Serie, wenn Hexen und Teufel gegeneinander antreten: Der Pay-TV-Sender zeigt die dritte Staffel der Hexenserie "Salem".



Die Hexenverbrennungen machten das US-Städtchen Salem bekannt und dienten als Inspiration für die blutige Hexenserie "Salem". Die geht bei TNT Serie ab dem 6. November mit der dritten Staffel weiter. Ab 22.35 Uhr regiert dann Satan (Oliver Bell) in Salem, der von den Hexen inmitten der Hexenprozesse wieder auf die Erde gebracht wurde und von Salem aus die Welt regieren soll. Doch der Teufel hat andere Pläne und so erhoffen sich die Hexen und Puritaner Hilfe von der einzigen Person, die ihn stoppen kann - und die sie für tot halten: der mächtigen Hexe Mary Sibley (Janet Montgomery).