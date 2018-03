Salt geht mit Apple TV 4K in die Offensive

Der Schweizer Mobilfunkbetreiber Salt verstärkt seine Partnerschaft mit Zattoo und Apple. Neue Kunden lockt das Unternehmen mit der Apple TV 4K Set-Top Box.



Salt Fiber bietet Kunden neben Internet- und Telefon-Angeboten auch einen Zugang zu Apple TV. Wie das Unternehmen verkündet, können Kunden jetzt beim Abschluss eines Vertrages das Triple-Play Angebot von Salt erhalten, das alle drei Angebote beinhaltet. Als Set-Top Box soll es dabei Apple TV 4K geben.