Salve.tv sendet weitere sechs Jahre

Für die nächsten sechs Jahre ist die Sendelizenz des Thüringer Senders Salve.tv gesichert. Diese wurde jetzt vom Direktor der Landesmedienanstalt überreicht.



Der Lokalsender Salve.tv ist seit 2003 auf Sendung, nun wurde die Sendelizenz neuerlich verlängert. Für die nächsten sechs Jahre ist damit abgegesichert, dass Salve.tv sein regionales und lokales Programm in den Umgebungen von Erfurt, Weimar und Arnstedt weiterhin ausstrahlen kann.