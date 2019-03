Salzburg AG setzt auf das IPTV-System von Ocilion

Die Salzburg AG bekommt eine IPTV-Systemlösung für seine Versorgungs-Regionen. Durch den Deal mit Ocilion kann das bestehende TV-Angebot erweitert werden.



Ocilion hat mit der Salzburg AG einen weiteren großen Netzbetreiber in Österreich für seine IPTV-Systemlösung gewonnen. Der Netzbetreiber wird somit in Kürze ein Komplettsystem geliefert, das direkt in die bestehende Infrastruktur integriert wird. Die IPTV-Plattform umfasst die gesamte Systemumgebung, Software, Tablet- und Smartphone-App im Design der Salzburg AG sowie die passenden 4K-Endgeräte.



Das Projekt befindet sich bereits in der Umsetzungsphase und soll im Laufe des Jahres 2019 für Endkunden buchbar sein.