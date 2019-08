Samstag Spitzenspiel der Premier League: Comeback von Mesut Özil

Am Wochenende steht auf der Insel der dritte Spieltag der Premier League auf dem Plan. Sky wird von Freitag bis Sonntag sechs Partien live und die restlichen Spiele zeitversetzt übertragen.



Zum Auftakt des dritten Spieltags empfängt Aufsteiger Aston Villa heute um 21 Uhr den FC Everton. Sky überträgt die Partie ab 20.50 Uhr live. Am Samstag trifft im ersten Spiel des Tages der zweite Aufsteiger Norwich City auf den FC Chelsea. Die Partie wird 13.30 Uhr angepfiffen.