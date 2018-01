Samstagabend-Offensive: Vox setzt auf Dokus

25 Jahre und kein bisschen müde - so ähnlich könnte das Motto bei Vox momentan lauten. Am Tag seines 25. Jubiläums hat der Sender nun eine Doku-Offensive für die nächsten Wochen angekündigt.



Am dem 17. Februar fällt der Startschuss für die Doku-Offensive von Vox. An diesem sowie drei weiteren Samstagen will der Sender in verschiedenen Dokumentationen, um "Themen zu enttabuisieren".