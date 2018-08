Samstagabend war alles gut - Doku übers Nachkriegsfernsehen

Die Fernsehfamilie immer dabei: Regisseurin Regina Schilling verknüpft ihre Dokumentation "Kulenkampffs Schuhe" mit der eigenen Familiengeschichte.



Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Alexander, Hans Rosenthal - wenn die großen Showmaster des Nachkriegsdeutschlands ihren Auftritt hatten, versammelten sich die Familien vor dem Fernseher. Mit ihren Shows wie "Einer wird gewinnen" oder "Dalli Dalli" erreichten sie Einschaltquoten, von denen Jörg Pilawa oder Johannes B. Kerner heute nur träumen können.