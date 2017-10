Samsung: Aus dem Galaxy S5 wird ein Bitcoin-Mining-Rack

Upcycling ist DER Trend im Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft und für mehr Nachhaltigkeit. Aus Trinkpäckchen werden Taschen, aus Ölkanistern hippe Lampen. Aber wie können Smarthphones so geupcycelt werden, dass ein Bitcoin-Mining-Rack entsteht? Samsung macht es vor.



Auf der Entwicklerkonferenz SDC 2017 rät Samsung Nutzern davon ab, ihre nicht mehr benötigten Smartphones weg zu schmeißen. Mit der Initiative "Galaxy Upcycling" zeigt der Konzern, was mit den vermeintlich nutzlosen Geräten so alles möglich ist. Aus 40 gebrauchten Galaxy-S5-Geräten entstand so beispielsweise ein Bitcoin-Mining-Rack.