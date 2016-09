Samsung Galaxy Note 7: Umtauschaktion in Deutschland gestartet

Am Montag hat in Deutschland die Umtauschaktion für das Samsung Galaxy Note 7 begonnen. Wegen Problemen mit dem Akku warnt Samsung die Nutzer eindrücklich vor dem Benutzen des Smartphones und möchte sie zum Umtausch bewegen.



Samsung startet den Austausch seines wegen Brandgefahr zurückgerufenen Smartphones Galaxy Note 7 in Deutschland. Am Montag könnten Kunden neue Geräte bei dem Händler, bei denen das Original-Telefon erworben wurde, oder über die Samsung-Website beantragen, teilte Samsung mit. Das Unternehmen macht weiterhin keine Angaben dazu, wie viele Geräte in Deutschland betroffen sind. Die breite Auslieferung hatte hierzulande an dem Tag beginnen sollen, an dem Samsung den Rückruf ankündigte.