Samsung: Galaxy Note 7 muss durch mehrere Sicherheitschecks

Damit das Galaxy Note 7 nach der Rückrufaktion wieder auf den Markt kommen darf, muss Samsung sein neustes Smartphone-Modell durch umfangreiche Sicherheitstests schicken.



Nach dem weltweiten Rückruf seines neuen Smartphone-Vorzeigemodells Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr muss Samsung vor der Wiederaufnahme des Verkaufs zusätzliche Sicherheitsprüfungen vornehmen. Samsung solle dafür sorgen, dass seine Zulieferer jede Batterie für das Gerät einem Röntgentest unterziehen, teilte die koreanische Behörde für Technologie und Standards (KATS) am Donnerstag mit. Zudem soll der Smartphone-Marktführer bei Anlieferung neuer Akkus selber Qualitätstests anstellen. Der Verkauf soll in Südkorea Ende September wieder aufgenommen werden.