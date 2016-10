Samsung: Produktion des Galaxy Note 7 vorerst eingestellt

Trotz Umtausch-Aktion gehen weiterhin Akkus des Galaxy Note 7 von Samsung in Flammen auf. Nach Medienberichten will der koreanische Hersteller die Produktion der fehlerhaften Geräte vorerst aussetzen.



Samsung setzt laut Medienberichten die Produktion seines problembehafteten Smartphones Galaxy Note 7 aus. Zuvor hatten US-Verbraucher Brände auch bei ausgetauschten Geräten gemeldet. Inzwischen wurden fünf Fälle allein in den USA bekannt, in denen ein Ersatzgerät in Flammen aufgegangen sein soll.